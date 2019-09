Schüler, die an der "Fridays for future"-Demo am Freitag teilnehmen, sollen keine Entschuldigung für ihr Fernbleiben vom Unterricht bekommen.

Bildungsministerium: kein Schulfrei für Klimastreik

Das Bildungsministerium will das Fernbleiben vom Unterricht zur Teilnahme an der am Freitag geplanten "Fridays for future"-Schulstreiks mit einer Einschreibung als unentschuldigte Abwesenheit auf dem Zeugnis ahnden lassen. Das Verbot soll auch für die übernächste Demo am 27. September gelten.

Regierungsrat Lex Folscheid vom Ministerium sagte dem "Luxemburger Wort" am Donnerstagmorgen, die "Fridays for future"-Bewegung sei momentan nicht an einer Zusammenarbeit mit dem Ministerium interessiert: "Wir haben den Streik in der Vergangenheit unterstützt, doch der Kontakt mit den Organisatoren ist danach abgebrochen".

Unsere Türen stehen weiterhin offen. Lex Folscheid, Bildungsministerium

Die Aktivisten wollten die Veranstaltung offenbar selber als "einen Akt zivilen Ungehorsams" sehen und würden deswegen eine Zusammenarbeit mit dem Ministerium ablehnen. Man habe deshalb keine Wahl gehabt, die Schulleitungen darüber zu informieren, dass ein Fernbleiben von der Schule gemäß den bestehenden Regeln als unentschuldigte Abwesenheit zu werten sei. Man bedauere den Abbruch des Dialogs mit den Schülern und sei jederzeit bereit, diesen wieder aufzunehmen: "Unsere Türen stehen offen," so Folscheid.

Die Klimaaktivisten von "Youth for climate Luxembourg" bezeichnete die Entscheidung in einer Mitteilung auf ihrer Facebook-Seite als "Einschüchterungstaktik". Die Regierung wolle in ihren Augen Druck auf Schüler und Schulen ausüben, um nicht am Schulstreik teilzunehmen. "Die Position der Regierung dazu, ob Schüler an der Demo teilnehmen dürfen oder nicht, ist irrelevant. Wir befinden uns in einer Klimakrise", heißt es weiter.

Die Aktivisten weisen ebenfalls darauf hin, dass die Einschreibung einer unentschuldigten Abwesenheit auf dem Zeugnis "keine ernsthaften Konsequenzen" mit sich bringe.

Die Gewerkschaft für das Lehrpersonal OGBL/SEW erklärte sich am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung an die Presse solidarisch mit den Aktivisten und rät diesen, "das Risiko einer Sanktion auf sich zu nehmen und massiv an der Veranstaltung teilzunehmen".