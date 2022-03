Anfang März machten Fotos von angeblichen Hamsterkäufen an luxemburgischen Tankstellen die Runde – ein Faktencheck ging der Sache auf den Grund.

Bilder von Sprit-Hamsterkäufen stammen nicht aus Luxemburg

Anfang März machten Fotos von angeblichen Hamsterkäufen an luxemburgischen Tankstellen die Runde – ein Faktencheck ging der Sache auf den Grund.

(TJ/dpa) - Am 10. März tauchte auf Facebook ein Post auf, der abenteuerliche Bilder von Menschen zeigte, die offenbar an luxemburgischen Grenztankstellen Benzin hamsterten. Wegen der in Deutschland noch höheren Spritpreise würden Autofahrer die Tankstellen an der Grenze regelrecht leer kaufen, wurde unterstellt. Auf Fotos konnte man sehen, wie große Kanister befüllt wurden, ein Bild zeigte sogar in Plastiktüten abgefüllten Kraftstoff im Kofferraum eines Autos.

Der Transport von mehreren Kanistern Benzin ist in Deutschland laut ADAC nicht gestattet, die Gesamtmenge von 60 Litern je Reservebehälter darf nicht überschritten werden. In Luxemburg ist diese Menge auf 20 Liter beschränkt. Damit hätten diese Menschen sich also strafbar gemacht.

Die Polizei hatte die Information auf Nachfrage hin am 11. März nicht bestätigen können. Es habe ganz normaler Betrieb an den Tankstellen geherrscht, besondere Vorkommnisse waren dem Sprecher nicht bekannt.

Die Deutsche Presseagentur dpa ist der Sache nachgegangen und entlarvt den Post als Fake. So ist etwa die Ortsangabe definitiv falsch. Die Tankstellenkette Petrom gibt es nicht in Luxemburg oder Belgien. Ein weiteres Bild stammt bereits aus dem Jahr 2019 und wurde in Mexiko aufgenommen.

Die Tankstellenkette Petrom hat laut eigenen Angaben nur Standorte in Rumänien und in der Republik Moldau. Die drei Bilder, die Tankstellenaufnahmen zeigen, könnten an unterschiedlichen Orten aufgenommen worden sein. Auf den zwei Bildern, die Personen auf einer Ladefläche zeigen, deuten Details darauf hin, dass es sich um Aufnahmen aus Rumänien handeln könnte, möglicherweise aus der Hauptstadt Bukarest. Dazu gehören das Autokennzeichen (B), der Name der Tankstellenkette (Petrom) oder auch das Wort „Motorina“ an der Zapfsäule, es bedeutet Diesel auf Rumänisch. Bei dem Bild, auf dem die Tankstellenkette Petrom zu erkennen ist, könnte es sich um diese Tankstelle handeln.

Per Bilder-Rückwärtssuche findet man die Fotos auch in rumänischen Medien.

Der rumänische Energieminister Virgil Popescu äußerte sich auf Facebook am 9. März 2022 zu diesen Fotos, die in rumänischen Medien aufgetaucht waren. Screenshot

Auch das Bild des mit Plastiktüten gefüllten Kofferraums findet man per Bilder-Rückwärtssuche in einem anderen Zusammenhang. Es wurde bereits 2019 in Mexiko aufgenommen. Die Polizei im Bundesstaat Puebla hatte dem Medienbericht zufolge zwei Männer mit mehr als 1.000 Litern Treibstoff in 67 Plastiktüten festgenommen.

Das Foto von Benzin in Plastiktüten wurde 2019 in Mexiko bereits veröffentlicht. Screenshot





