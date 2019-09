Bilanz: Heißer Auftakt, durchwachsenes Ende

Am Sonntag endet in den Schwimmbädern im Bezirk Osten die Badesaison. Die Betreiber ziehen ein positives Fazit, die Ergebnisse vom letzten Jahr wurden aber nicht erreicht.

In den großen Freibädern im Luxemburger Osten ist am Sonntag der letzte Badetag. Die Verantwortlichen blicken auf eine ruhigere Saison als im Hitzesommer 2018 zurück. Dafür gab es diesmal, anders als im Vorjahr, keine tödlichen Badeunfälle in der Region zu verzeichnen.

Ein ausgesprochen sonniger Juli mit wochenlanger Hitze hat den Schwimmbädern im Osten zunächst gute Besucherzahlen beschert ...