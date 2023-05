Eine 28 Jahre alte Motorradfahrerin starb am Nachmittag im Norden des Landes, nachdem sie gegen eine Mauer geprallt war.

Bei Bockholtz

Bikerin tödlich verletzt

(TJ) – Am Nachmittag kam es gegen 15.30 Uhr in der Nähe von Bockholtz auf der N27 zu einem tödlichen Unfall. Aus nicht überlieferter Ursache prallte eine Motorradfahrerin mit ihrem Bike gegen eine Mauer. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Der SAMU-Notarzt aus Ettelbrück und Sanitäter aus dem Einsatzzentrum Nordstad konnten der jungen Frau nicht mehr helfen und der Notfallmediziner musste ihren Tod feststellen. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Die Spurensicherung der Polizei war zur Klärung des genauen Unfallhergangs vor Ort.

