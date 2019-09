Wie viel Spaß Radfahren macht, wird am Wochenende beim Luxembourg Bike Festival in Cessingen deutlich.

Bike Festival: Alles rund ums Fahrrad

(rr) - Eine Fülle an Informationen zum Fahrradfahren und natürlich das Radfahren selbst stehen am Wochenende beim 2. Luxembourg Bike Festival auf dem Programm. Eine Veranstaltung, die sich an alle Interessierten jedweder Alterskategorie richtet.

Veranstaltungsort ist der Sportkomplex Boy Konen in Cessingen, wo auch am Sonntag noch jede Menge Spaß geboten wird. Die Mountainbike-Pisten im Bike-Park versprechen maximales Radvergnügen und auch Radtouren von 40 und 60 Kilometer sind vorgesehen.

Am Samstag ließ es sich Ex-Radprofi Andy Schleck nicht nehmen, jungen Radfahrern wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben.

Detaillierte Infos zum Programm sind online:

bikefestival.lu