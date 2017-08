Von Jacques Ganser



Die von Landwirtschaftsminister Fernand Etgen angekündigten Maßnahmen zum Schutz der Honigbienen stoßen beim Mouvement écologique nur bedingt auf Begeisterung. Die Umweltschützer werfen dem Ministerium vor, die Diskussion in die falsche Richtung zu führen und vom eigentlichen Pestizidproblem abzulenken. Zudem müsse der Aktionsplan zur Verringerung des Pestizideinsatzes endlich ernsthaft umgesetzt werden. Dieser bliebe bisher nichts weiter als Makulatur.



BeeFirst Studie und Pestizide



Etgen hatte angekündigt, die Bienenstudie BeeFirst zu verlängern und den Befall durch die eingeschleppte Varroa-Milbe weiter zu bekämpfen. Zudem solle die Anwendung des für die Bienen schädlichen Wirkstoffs Thiaclorid in der Landwirtschaft eingeschränkt werden. Der Méco begrüßt diese Entscheidungen, allerdings seien die Resultate der Beefirst-Analyse weitaus dramatischer, als dies vom Landwirtschaftsministerium dargestellt wurde. So bestehe vor allem bei der Reduktion des Pestizideinsatzes politischer Handlungsbedarf.

Immerhin wurden in den analysierten Honigproben insgesamt 36 verschiedene Pestizide nachgewiesen. In sieben Proben wurden Überschreitungen der Grenzwerte für menschliche Nahrung nachgewiesen. Auf allen Bienenständen wurden für die Bienen gefährliche Neonikotinoide gefunden. Unter den am häufigsten nachgewiesenen Substanzen ist ebenfalls ein Abbaustoff des für den Menschen gefährlichen Dichlobenil. Der Einsatz dieser Substanz ist laut Méco seit 2009 verboten, sie wird aber augenscheinlich weiterhin eingesetzt.



Allein der Nachweis dieser Substanz müsste das Landwirtschaftsministerium zu Nachforschungen über dessen Herkunft zwingen. Auch wenn viele auf den Pollen nachgewiesenen Pestizide nur in sehr niedriger Konzentration auftauchten, stelle sich laut Méco die Frage, wie sich ein Cocktail von 22 verschiedenen Pestiziden auf die Bienen- und Menschengesundheit auswirke. Vor allem aber stünden die Bienenzüchter jetzt im Regen: Wie sollen sie ein Produkt verkaufen oder selbst konsumieren, wenn es durch Pestizidrückstände belastet ist?

Nationaler Pestizidplan

Der Mouvement écologique fordert eine kritischere Auseinandersetzung mit den Studienergebnissen. Zudem müsse endlich mit dem Umsetzen des nationalen Pestizidplans ernst gemacht werden. Der Entwurf aus dem Jahre 2016 sei absolut unzufriedenstellend gewesen. Der Plan bestand in erster Linie aus Absichtserklärungen ohne die geringsten quantitativen Vorgaben. Die Liste der in Luxemburg eingesetzten Pestizide wurde überhaupt erst veröffentlicht, nachdem Greenpeace und natur&ëmwelt eine Klage eingereicht hatten. Erst danach konnten die Daten aus den Jahren 2012 bis 2014 eingesehen werden. Vor allem aber fehlen klare Indikatoren, welche aufzeigen, ob Grenzwerte eingehalten worden sind oder nicht.



Meco fordert Aktionen

Insgesamt sind in Luxemburg 241 Wirkstoffe genehmigt. Eigentlich sollte die zweite Auflage des nationalen Aktionsplans Pestizide zu einer Verringerung des Spritzmitteleinsatzes führen. Vor etwas mehr als einem Jahr endete die öffentliche Anhörung, seitdem wurde es ruhig. Laut Méco seien aber gerade die Rückstandsanalysen beim Bienenpollen ein hervorragender Indikator für den Aktionsplan Pestizide. Das Landwirtschaftsministerium findet diese Idee sogar „sehr gut“, hüllt sich ansonsten aber zum Thema Umsetzen des Aktionsplans weiterhin in Schweigen.