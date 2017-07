(jag) - In Niederkerschen hat ein Imker einen Fall von Faulbrut in einem seiner Stöcke festgestellt. Bei der amerikanischen Faulbrut handelt es sich um eine bakterielle Infektion, welche ausschließlich die Larven der Bienen befällt. Sie sterben in einem frühen Entwicklungsstadium ab. Laut Landwirtschaftsministerium wurde der betroffene Stock isoliert um eine Übertragung des Erregers auf andere Bienenvölker zu verhindern. Für den Menschen, ausgewachsen Bienen und andere Tiere besteht absolut keine Gefahr, auch der Honig ist in keinster Weise betroffen.

Die Faulbruterreger werden meistens von den Bienen durch verunreingte Nahrung eingeschleppt. Die Krankheit ist weltweit verbreitet, der Name bezieht sich nicht auf den Ursprungsort der Keime, sondern auf den Ort der Erstentdeckung.