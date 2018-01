(SH) - Sie wollten einen alten Mann austricksen und sich bereichern. Nun wurden Dragan J., Jimmy J. und Django N. deshalb in erster Instanz zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe sowie zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro verurteilt. Einzig für Dragan J. wurden 18 Monate zur Bewährung ausgesetzt.

Die drei Angeklagten hatten sich als Geschäftsmänner ausgegeben und Interesse an einer Immobilie in Südfrankreich bekundet. Im März 2013 sollte es im Vorfeld des Immobilienkaufs zu einem Tauschgeschäft kommen, bei dem der Verkäufer, ein mittlerweile 84-jähriger Mann, den mutmaßlichen Käufern rund eine halbe Million Euro in 100- und 200-Euro-Scheinen geben und den Betrag in (gefälschten) 500-Euro-Scheinen zurückbekommen sollte. Die Polizei war dem Rip-Deal allerdings zuvor gekommen und hatte die Männer gestellt.



Die drei Beschuldigten sowie alle anderen Parteien haben nun 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil aus erster Instanz einzulegen.