(SH) - Zu hohe Geschwindigkeit, Alkohol am Steuer oder auch noch Fahrerflucht nach einem Unfall: Ein junger Mann war der Polizei mehrmals durch sein Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen. Am Montag musste sich der 33-Jährige vor Gericht verantworten, denn er legte der Polizei stets gefälschte portugiesische Führerscheine vor.

Aufgefallen war dies einem Beamten, bei dem der Angeklagte vorstellig wurde, um seinen Wagen vom Abstellplatz für abgeschleppte Fahrzeuge abzuholen. Da ihm der Name bekannt vorkam, stellte der Polizist Nachforschungen an. Diese ergaben, dass Fabio O. nicht nur bereits 2009 mit einem gefälschten Führerschein erwischt worden war, sondern auch danach wegen überhöhter Geschwindigkeit und Trunkenheit am Steuer aufgefallen war. Nachdem Interpol bestätigt hatte, dass die dem vorgelegten Dokument entsprechende Führerscheinnummer auf einen Mann ausgestellt war, der bereits verstorben war, ließ der Beamte die Fahrlizenz von der Section expertise documents der Polizei in Findel prüfen. Das Ergebnis war eindeutig: Es handelte sich um eine Fälschung.

Angeklagter ist vorbestraft

Dennoch hielt dies Fabio O. nicht davon ab, sich weiter hinters Steuer zu setzen. Als er im Januar 2016 nach einer Fahrerflucht kontrolliert wurde, legte er erneut einen gefälschten Führerschein vor.

Dies wird ihn nun wohl teuer zu stehen kommen. Denn bereits 2010 war der 33-Jährige wegen Fahrens mit gefälschten Dokumenten zu einer neunmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. „Eigentlich soll solch eine Strafe dazu dienen, dass man die gleichen Verstöße nicht mehr wiederholt“, bemerkte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Sie forderte eine 30-monatige Gefängnisstrafe ohne Bewährung sowie eine angemessene Geldbuße.



Das Urteil ergeht am 26. Februar.

