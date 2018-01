(SH) - Für einen jungen Mann endete ein Diskobesuch in der Nacht zum 13. Mai vergangenen Jahres blutig. "Uns wurde gegen 5.20 Uhr ein Mann gemeldet, der blutüberströmt im Hof eines Ausgehkomplexes in der Rue de Hollerich lag", erklärte ein Polizist, der in der Tatnacht im Einsatz war, am Dienstag vor Gericht.



Das Opfer war soeben von einem anderen Mann angegriffen worden. Dieser hatte ihm zuerst ein Glas auf dem Kopf zerschlagen, dann hatte er ihm mit dem kaputten Glas ins Gesicht gestochen. Zudem zog sich das Opfer in der Rangelei eine Wunde am rechten Oberarm zu. Während der verletzte Mann am Tatort von Rettungssanitätern erstversorgt wird und später am linken Unterkiefer genäht werden muss, nimmt die Polizei die Fahndung nach dem Täter auf. Mit Erfolg, denn nur einige Straßen vom Tatort entfernt, treffen sie auf einen flüchtigen Mann, dessen Hände mit Blut beschmiert sind. Mehrere Zeugen werden Christian N. als Täter identifizieren.



Zwei Versionen



Warum genau es zur Auseinandersetzung kam, konnte bei der Gerichtsverhandlung nicht geklärt werden. Denn während das Opfer meinte, er sei aus heiterem Himmel angegriffen worden, ohne dass es zuvor zu einer Diskussion zwischen ihm und dem Täter gekommen sei, sagte Christian N., das Opfer habe ihn auf dem Weg zur Toilette mit den Worten "sale prisonnier" beschimpft. Dies habe ihn provoziert, umso mehr, da er unter Alkoholeinfluss gestanden hätte.

Wegen seiner Tat musste sich Christian N. nun vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf versuchter Totschlag. Denn die sechs Zentimeter lange und ein Zentimeter tiefe Verletzung am linken Unterkieferwinkel hätte schlimme Folgen haben können. "Hätte das Opfer den Kopf bewegt, hätte der Hals getroffen werden können - und somit einige Adern", erklärte ein medizinischer Gutachter. "Das hätte lebensbedrohlich werden können."

Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft ist der versuchte Totschlag gegeben. Er forderte eine zwölfjährige Freiheitsstrafe sowie eine angemessene Geldstrafe. Das Urteil ergeht am 31. Januar.



