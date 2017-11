(SH) - Mit einem aggressiven Bettler befassten sich die Richter des Bezirksgerichtes Luxemburg am Donnerstagnachmittag. Nicolae R., ein 46-jähriger Rumäne, soll im Sommer vergangenen Jahres gleich mehrmals in der Oberstadt aufgefallen sein, weil er Passanten äußerst aufdringlich um Geld bat. Am 11. Juni 2016 wurde er deshalb von Polizisten angesprochen und nach seinen Papieren gefragt. Nicolae R. soll daraufhin einen der Beamten als „Hurensohn“ bezeichnet haben.

Es war jedoch nicht der einzige Zwischenfall mit der Polizei. Denn am 9. August legte er auf der Terrasse eines Fast-Food-Restaurants im Stadtzentrum kleine Zettel auf die Tische, und bat mit wilden Gesten nach Geld. Diesmal nahmen die Polizisten ihn zwecks einer Vernehmung mit aufs Revier. Doch erneut wehrte sich der Angeklagte. „Er stemmte sich mit seinem Körpergewicht gegen uns und fing dann an, um sich zu schlagen“, so einer der Beamten. Die Polizisten immobilisierten den Mann und brachten ihn in einer Zelle unter, doch Nicolae R. gab weiterhin keine Ruhe und bedrohte einen der Polizisten.

Schlimmer: Knapp 24 Stunden nachdem er die Dienststelle verlassen konnte, fiel der Rumäne erneut negativ auf, diesmal in der Kathedrale. „Er befand sich vor dem Altar und bettelte aggressiv nach Geld“, erklärte ein Mann, der sich von dem Tun des Mannes gestört fühlte. Als er Nicolae R. darauf hin wies, soll dieser den Mann geschubst und ihm gedroht haben.

Schwarzfahrer ohne Einsicht



Am 5. März vergangenen Jahres war es unterdessen bereits in einem Zug zu einem weiteren Vorfall gekommen. Der Rumäne verfügte nämlich über keine gültige Fahrkarte, worauf der Kontrolleur ihn auch hinwies. Im Bahnhof von Leudelingen soll es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Nicolae R. und dem CFL-Mitarbeiter gekommen sein. Dabei soll der Angeklagte auf Französisch gesagt haben: „Du Hitler. Ich werde dich umbringen, dich und deine Familie.“ Dann soll er den Kontrolleur angespuckt haben und weggelaufen sein. Eine Woche später kam es zu einer erneuten Begegnung zwischen dem Angeklagten und dem Kontrolleur, wobei Ersterer erneut Drohungen ausgesprochen haben soll.

Nicolae R. wies alle Beschuldigungen von sich. Stattdessen suchte er die Schuld bei den anderen. Er erklärte den Richtern, die Polizei möge Bettler nicht und gab an, von den Beamten geschlagen worden zu sein. Tatsächlich war am 9. August ein Arzt zur Polizeidienststelle gekommen. Allerdings konnte dieser nur eine Schürfwunde am Knie feststellen. In der Kathedrale habe er unterdessen lediglich betteln wollen. Und auch den Vorfall im Zug stritt er ab. Er erklärte vielmehr, dass der Kontrolleur ihn des Zuges verwiesen hätte.

"Er stellt sich als Opfer dar", erklärte der Vertreter der Staatsanwaltschaft und wies daraufhin, dass der Angeklagte sich selbst jedoch nie in Frage stelle. Er forderte eine angemessene Geldstrafe sowie eine Haftstrafe von zwölf Monaten, die nur zum Teil zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Das Urteil ergeht am 30. November.



