In der Cité Syrdall sollen nach und nach alle Häuser abgerissen werden. Doch wer dort wohnt, findet für die gleiche Miete in Luxemburg keinen Wohnraum.

Bewohner müssen der Cité Syrdall Lebewohl sagen

Nach dem Ende des Kollektivurlaubs im Bausektor geht es in der Cité Syrdall bei Wecker weiter mit der Asbestsanierung. Die Arbeiter haben die Treppenaufgänge von mehreren baufälligen Häusern mit Lattengerüsten und Plastikfolie abgedichtet, davor brummen die Asbest-Schleusen. Sobald dieser Schritt erledigt ist, kommen die Abrissbagger und machen 14 Häuser mit 76 Wohnungen dem Erdboden gleich. Auftraggeber ist der Fonds de l'assainissement de la Cité Syrdall, der zum Fonds du Logement gehört und die Häuser den Besitzern zuvor abgekauft hat.

Manche würden gerne bleiben

Zunehmend leerer wird es auf dem Gelände, das mit Müllablagerungen, verlassenen Schrottautos und eingeschlagenen Türen und Fenstern von sich reden gemacht hat. Doch nicht jeder freut sich darüber, dass die Häuschen mit je vier Studios abgerissen werden. Noch knapp 20 Menschen leben in der Cité Syrdall – und einige von ihnen haben sich ihre Bleibe mit bescheidenen Mitteln hergerichtet. Zwischen den heruntergekommenen Häusern sieht man vereinzelt gepflegte Rasenflächen und Gartenzwerge.

Einem Ehepaar um die 40 Jahre gefällt zum Beispiel, dass ihr Hund im Garten viel Auslauf hat. „Wir wissen, dass wir irgendwann hier wegziehen müssen, aber ich hoffe, wir können noch einige Zeit hier wohnen. Der Vermieter hat uns noch nicht Bescheid gesagt“, meint die Frau.

Einige Häuser weiter hat es sich ein Mann Mitte 60 mit seinem Freund an einem Gartentisch vor dem Haus gemütlich gemacht. „Das ist doch eine ruhige Gegend. Seit 17 Jahren wohne ich hier und ich fand es hier immer schön“, sagt er. „Früher war viel mehr los. Da haben hier noch 200 Menschen gewohnt“, erinnert er sich. Auf der Bank neben ihm liegt eine Zeitung. Er studiert in letzter Zeit Immobilienanzeigen, denn seine Tage in der Cité Syrdall sind gezählt. „Ich muss demnächst ausziehen. Mein Vermieter hat das Haus verkauft“, sagt er. 500 Euro Miete hat er für das Studio in dem baufälligen Haus bezahlt. „In Luxemburg findet man für das Geld nur noch Cafés-Zimmer, aber das gefällt mir nicht“, sagt er. Außerdem könne man sich als Mieter in einem Cafés-Zimmer nicht offiziell bei der Gemeinde anmelden, meint er. Für ihn gibt es nur eine Alternative: Er sucht eine Mietwohnung in Deutschland.

Eigentlich nur Ferienwohnungen

Der Bürgermeister von Biwer, Marc Lentz, weist darauf hin, dass die Wohnverhältnisse jetzt schon viel geordneter seien als noch vor einigen Jahren, als die Gemeinde keinerlei Überblick über die Bewohner hatte. Trotzdem handele es bei der Cité Syrdall um kein ausgewiesenes Wohngebiet. In den 1970er-Jahren, als sich eine Universität für Parapsychologie bei Wecker niederlassen wollte, wurden die Häuser als Studentenwohnungen gebaut, damals legal. Sie waren jedoch nur als Ferienwohnungen eingetragen. Jetzt ist die Cité als zone à restructurer klassifiziert.



Die Asbestsanierung bei den Abriss-Häusern hat begonnen. Foto: Volker Bingenheimer

Eine Sanierung der Häuser, mit dem Ziel, Wohnraum für Menschen mit knappem Einkommen zu schaffen, dafür sei es jetzt zu spät, meint Lentz. „Und auch früher wäre es wohl schwierig gewesen, die vielen Eigentümer zu Renovierungen zu verpflichten. Ich sehe heute schon, wie schwer es ist, die Eigentümer an einen Tisch zu bekommen.“

Diese Erfahrung macht der Sanierungsfonds gerade. Derzeit laufen weitere Verkaufsverhandlungen mit den Besitzern der restlichen 35 Wohnungen.