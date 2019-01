Der Beruf des Journalisten klingt für viele junge Leute aufregend und toll. Aber wie sieht die Wirklichkeit im journalistischen Alltag aus? Das Jugendprogamm "Media&Me" gewährt bisher unbekannte Einblicke.

Bewerbung für junge Leute: Backstage bei Medienberufen

(LW) Wer irgendetwas mit Medien machen will, aber nicht wirklich eine Ahnung von der Vielfältigkeit der Medienlandschaft hat, der sollte sich beim Projekt „Media & Me – Backstage bei Medienberufen“ bewerben. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein modular aufgebautes Programm, das jungen Erwachsenen aus dem Saarland, Belgien und Luxemburg einen praktischen Einblick in die Vielfalt der Medienwelt ermöglichen soll. Das Projekt hilft bei der Berufsorientierung und bietet erste praktische Übungen unter professioneller Anleitung.



Bewerbung bis 9. Februar

Bis zum 9. Februar können sich Interessenten aus der Großregion mit einem Motivationsschreiben, Video-, Audiobeitrag oder auf andere kreative Weise beim MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. bewerben.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in Blockseminaren von März bis Oktober 2019 die Unterschiede der Medienlandschaften in der Großregion kennenlernen und herausarbeiten. Außerdem werden medienrechtliche und medienethische Fragestellungen besprochen. Das Projekt „Media & Me“ steht unter der Schirmherrschaft von Jan Hofer, Chefsprecher der Tagesschau.

Teilnahme ist kostenlos

Eine unabhängige Jury wird die 16 Teilnehmenden auswählen. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Fördermaßnahme der Partnerunternehmen. Finanziell unterstützt wird das Projekt durch den Interregionalen Parlamentarierrat (IPR), die Landesmedienanstalt Saarland (LMS), die Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) und das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens/Medienzentrum Ostbelgien. Die Projektleitung liegt bei der Landesmedienanstalt Saarland.

Im Rahmen der Module haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes Media & Me die Gelegenheit, praktisch zu arbeiten und eigene Beiträge zu produzieren, bzw. zu schreiben. Schon 2016 und 2017 haben junge Medieninteressierte an den Workshops teilgenommen, u.a. beim Luxemburger Wort, und ein Storytelling zu Foodtrucks in Luxemburg gemacht. Auch Felix aus Luxemburg erzählt, warum er 2017 mitgemacht hat:



Teilnehmende Medienhäuser aus der Großregion

An dem Projekt beteiligen sich in Luxemburg das „Luxemburger Wort“, „Radio Ara/Graffiti“ sowie „Radio 100,7,“ „Tageblatt“ und „Lëtzebuerger Journal“. Medienpartner im Saarland sind, neben anderen, die Landesmedienanstalt Saarland, Radio SALÜ, die Saarbrücker Zeitung und der Saarländische Rundfunk. In der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens beteiligen sich auch „100‘5 – Das Hitradio“, das belgische Rundfunkzentrum der deutschsprachigen Gemeinschaft und die Grenz-Echo AG. Aus Lothringen sind „Mosaik – Télévision sans frontière“ und „Radio Mélodie“ dabei.

Mehr Infos auf www.media-and-me.de