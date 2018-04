1945 schlug das Uhrwerk in der Sankt-Michael-Kirche am Fischmarkt zum letzten Mal. Seither werden die Zeiger am Turm elektrisch betrieben. Nun wird die alte Uhr wieder instand gesetzt.

Bewegung nach 70 Jahren Stillstand

Nadine Schartz In den vergangenen 70 Jahren verstaubte das alte mechanische Uhrwerk der Méchelskierch um Turm. Nun wird dieses vollständig restauriert und in der Kapelle ausgestellt.

Ausgestattet mit einem Brecheisen zog Georges Jungblut in dieser Woche gleich mehrmals von der Rue de la Boucherie in die Sankt-Michael-Kirche am Fischmarkt. Für so manche neugierige Blicke war damit gesorgt. Die Polizei musste jedoch nicht eingreifen. Und das aus gutem Grund: Georges Jungblut ist nämlich Juwelier und braucht das Handwerkszeug, um seinen aktuellen Auftrag durchzuführen.

Um überhaupt an seinen derzeitigen Arbeitsplatz zu gelangen, muss er von der Empore, auf dem der Chor die Gottesdienste musikalisch gestaltet, über die alten, teils ohne Geländer gesicherten Leitern in den Kirchturm steigen ...