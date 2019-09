Bewegung gegen den Krebs

Gut für die Gesundheit und die Moral: Bei der Association luxembourgeoise des groupes sportifs oncologiques geht es um mehr als nur Sport.

„Wenn wir jedem Individuum das richtige Maß an Nahrung und Bewegung zukommen lassen könnten, hätten wir den sichersten Weg zur Gesundung gefunden.“: Diese Feststellung stammt nicht aus einer Studie oder einem nationalen Gesundheitsplan, sondern vom berühmtesten Arzt des Altertums, Hippokrates. Wie recht der noch zu Lebzeiten hoch verehrte Wissenschaftler damit hat, zeigt sich in den letzten Jahren auch immer mehr in Bezug auf Krebserkrankungen.

So mindert Sport jüngsten Studien zufolge nicht nur die Nebenwirkungen einer Krebstherapie, sondern steigert auch die Leistungsfähigkeit und das Selbstbewusstsein ...