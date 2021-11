Der Täter flüchtete mit der Aktentasche des Opfers. Am Bahnhof konnten dagegen zwei Dealer festgenommen werden.

Aus dem Polizeibericht

Bewaffneter Überfall in Kirchberg

(TJ) - Es war gegen 18 Uhr am Dienstagnachmittag, als in der Rue Albert Borschette in Kirchberg ein Mann von einem unbekannten Täter überfallen wurde. Der Ganove bedrohte das Opfer mit vorgehaltener Pistole und forderte es auf, eine Aktentasche fallen zu lassen und wegzulaufen. Der Mann kam dieser Aufforderung nach. Daraufhin konnte der Täter mit seinem Fahrrad flüchten.

Dabei handelt es sich um einen 1,65 bis 1,70 Meter großen Mann von nordafrikanischem Typ. Er ist schlank, war dunkel gekleidet und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Maske. Er sprach Französisch. Die Polizei nahm den Vorfall zu Protokoll und leitete eine Untersuchung ein. Zweckdienliche Hinweise sind unter der Notrufnummer 113 an die Polizei zu richten.

Dealer festgenommen

Am Montagnachmittag konnten Beamte der Polizei in Bonneweg eine Drogenübergabe beobachten. Sie überführten den mutmaßlichen Dealer und seinen Kunden. Dieser führte eine Gripptüte Marihuana bei sich. Diese wurde sichergestellt.

Zwei weitere tatverdächtige Personen, welche über einen gewissen Zeitraum in direktem Kontakt mit dem mutmaßlichen Drogendealer waren, gingen der Polizei ebenfalls ins Netz.

Beim Hauptverdächtigen wurden fünf Kokainkugeln, zwölf Gripptüten Marihuana, zwei Mobiltelefone und eine Geldsumme von 210 Euro sichergestellt. Er hatte am Dienstag einen Termin beim Untersuchungsrichter.

Gegen die zwei anderen Männer, welche im Besitz von 32 Gramm Marihuana, Bargeld in Höhe von 810 Euro und vier Mobiltelefonen waren, ist jeweils Strafanzeige erstellt worden.

Ein weiterer Dealer ging den Ermittlern in der Nacht auf Dienstag in der Avenue de la Gare ins Netz. Der trug zwar selber nur eine kleine Menge Kokain bei sich, bei einem „Kunden“, der sich kurz zuvor mit ihm unterhalten hatte, fanden die Polizisten aber 34 Rauschgiftkugeln. Die Drogen wurden sichergestellt und Strafanzeigen erstellt. Zudem wurde der Dealer in Untersuchungshaft verbracht.

