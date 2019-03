Ein Tabakwarengeschäft in der Rue Zenon Bernard ist ausgeraubt worden.

Bewaffneter Überfall in Esch/Alzette

Ein Tabakwarengeschäft in der Rue Zenon Bernard ist ausgeraubt worden. Die beiden Täter flüchteten. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizei melden.

Bei der Leitstelle der Polizei in Esch/Alzette ging am Samstagnachmittag ein Notruf ein. In einem Tabakwarengeschäft war es zu einem bewaffneten Überfall gekommen.



Wer kennt diese beiden Männer? Foto: Polizei

Zwei vermummte, junge Männer waren ins Geschäft gestürmt. Einer von ihnen bedrohte die Bedienstete mit einer Schusswaffe, während der andere sich hinter den Tresen begab und die Tageseinnahmen aus der Kasse entwendete. Nach vollendeter Tat ergriffen die beiden mutmaßlichen Täter die Flucht in Richtung Postgebäude durch die Rue Zenon Bernard.

Beide Personen, die schwarze Handschuhe trugen und akzentfreies Französisch sprachen, konnten wie folgt beschrieben werden: Der mutmaßliche Täter mit Waffe trug einen dunklen Kapuzen-Pulli, eine dunkle Weste darüber gestreift und eine hellblaue Jeanshose. Er hat kurzes hellbraunes Haar, blaue Augen, ist 180 cm groß, von dünner Statur und ist 20-25 Jahre alt. Er spricht Französisch ohne Akzent.

Die zweite Person trug eine grüne Weste sowie einen Rucksack, eine Jeanshose. Der Mann ist ebenfalls um die 180 cm groß, von dünner Statur und ist 20-25 Jahre alt.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die über zweckdienliche Informationen verfügen, können diese der Leitzentrale Esch/Alzette unter der Telefonnummer 4997-5500 melden.