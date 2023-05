Bisher unbekannte Täter haben am Sonntag eine Tankstelle im Süden des Landes ausgeraubt.

Kurz vor Ladenöffnung

Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Rümelingen

Bisher unbekannte Täter haben am Sonntag eine Tankstelle im Süden des Landes ausgeraubt.

(LW) - In der Nacht auf Sonntag haben zwei bewaffnete Täter eine Tankstelle in Rümelingen überfallen. Das Duo tauchte gegen 5.20 Uhr, unmittelbar vor Ladenöffnung, vor der Tankstelle in der Rue des Martyrs auf. Sie bedrohten und überwältigten die Mitarbeiter und nahmen den Kasseninhalt sowie eine Stange Zigaretten mit. Danach flüchteten die Täter in Richtung Frankreich.



Eine großangelegte Fahndung nach den beiden Tätern verlief laut Polizei bislang ergebnislos. Der psychologische Betreuungsdienst des CGDIS kümmerte sich um die vier Angestellten. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Kriminelle haben es immer wieder auf Tankstellen in Luxemburg abgesehen. Erst vor wenigen Wochen, am 22. April, drangen drei Einbrecher in der Nacht in eine Tankstelle in Hoscheid-Dickt ein und stahlen eine größere Menge an Zigarettenschachteln.

Lesen Sie auch:

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.