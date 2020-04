Zwei Männer sind in der Hauptstadt vor der Polizei geflüchtet und haben einen Radfahrer angefahren. Beide konnten gestellt werden.

Bewaffneter nach Verfolgungsjagd festgenommen

Zwei Männer sind in der Hauptstadt vor der Polizei geflüchtet und haben einen Radfahrer angefahren. Beide konnten gestellt werden.

(SH) - In der Montée de la Pétrusse in der Hauptstadt fiel Polizeibeamten während einer Sicherheitsstreife ein als gestohlen gemeldeter Wagen auf, in dem sich zwei Personen befanden.

Der Fahrer dieses Wagens ergriff allerdings die Flucht und erfasste dabei einen Radfahrer, der verletzt ins Krankenhaus kam. Mit der Unterstützung von weiteren Streifen konnte der Wagen gestoppt werden. Der Beifahrer wurde sofort gestellt, der Fahrer hatte zunächst versucht, zu Fuß zu flüchten, wurde jedoch ebenfalls gestellt.

Im Fahrzeug wurde eine Schusswaffe sichergestellt. Diese wurde beschlagnahmt und der Fahrer festgenommen. Der Beifahrer, der sich illegal in Luxemburg aufhielt, wurde ins Centre de rétention gebracht.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.