Bewaffneter Autodieb auf der Flucht

In Neuhäuschen hat am Morgen ein Mann mit Waffengewalt einen Porsche gestohlen. Der Wagen ist aufgetaucht, aber der Täter ist flüchtig. Die Polizei rät: Um Senningen keine Anhalter mitnehmen!

Die Polizei wendet sich mit einer dringenden Meldung an alle Autofahrer: Im weiten Umkreis von Senningen sollen Autofahrer keine Anhalter mitnehmen. Kurz vor 7 Uhr wurde ein Autofahrer in Neuhäuschen von einem Unbekanntem mit einer Waffe bedroht. Der Täter flüchtete mit einem schwarzen Porsche in Richtung Munsbach, ließ den gestohlenen Sportwagen aber schon kurze Zeit später in einem Feldweg in der Nähe der rue de Senningen stehen. Vom Täter fehlt jede Spur.





Die Polizei sucht Zeugen. Nachdem der Täter nach ersten Erkenntnissen bewaffnet ist, sollen nur verdächtige Personen an die Nummer 113 gemeldet werden.

Eine größere Suchaktion läuft. Der Gesuchte ist ca. 1,90 Meter groß, ca. 90 kg schwer, trug schwarze Kleidung, war vermummt und sprach Englisch.