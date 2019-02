Bewährungsstrafe nach Sex mit 14-Jähriger

Weil er mit einem 14-jährigen Mädchen Geschlechtsverkehr hatte, wurde ein Mann nun zu sieben Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt.

(SH) - Eine siebenjährige Freiheitsstrafe, allerdings komplett zur Bewährung ausgesetzt. So lautete am Mittwoch in erster Instanz das Urteil gegen einen 40-jährigen Mann, der sich vor Gericht verantworten musste, weil er seit Februar 2016 Geschlechtsverkehr mit einem damals erst 14-jährigen Mädchen hatte.



Die Beiden führen seither eine Beziehung und der Sex erfolgte einvernehmlich ...