Bewährungsstrafe für Waffennarr

Eine Hausdurchsuchung im Rahmen von Mordermittlungen brachte verbotene Waffen zum Vorschein. Ein Gerichter verurteilte deren Besitzer nun zu einer Haftstrafe auf Bewährung.

(str) - Im Januar hatte die hauptstädtische Kriminalkammer Lee K. wegen der Morde im November 2016 am Fräiheetsbam in Strassen und in Leudelingen in erster Instanz zu einer lebenslangen Haftstrafe und seinen Komplizen Alden S. zu 15 Jahren mit einem teilweisen Strafaufschub verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Einen Aspekt aus den Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft nun aber im Juli getrennt zur Anklage gebracht: Bei einer Hausdurchsuchung bei Lee K ...