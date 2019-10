Immer wieder suchte sie den Kontakt zu ihrem Ex, obwohl dieser das nicht wollte. Nun wurde eine Frau zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Bewährungsstrafe für Stalkerin

Immer wieder suchte sie den Kontakt zu ihrem Ex, obwohl dieser das nicht wollte. Nun wurde eine Frau zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

(SH) - Jahrelang hatte eine Frau ihren ehemaligen Partner belästigt, ihn immer wieder kontaktiert, obwohl er mittlerweile eine neue Freundin hatte und seine Ruhe wollte. Nun wurde sie in erster Instanz zu einer zwölfmonatigen Haftstrafe verurteilt, die unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt wurde. So muss sich die Frau in psychiatrische Behandlung begeben und ihre Alkoholprobleme therapieren lassen.

Die Anrufe und Nachrichten der Frau sollen vor allem spät am Abend und in der Nacht eingegangen sein, wenn sie betrunken war. Zudem muss die Frau ihrem Ex-Partner und Vater des gemeinsamen Kindes 1.500 Euro Schadenersatz zukommen lassen.

