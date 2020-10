Bewährungsstrafe für Daniel da Mota

Daniel da Mota musste sich wegen Abus de faiblesse vor Gericht verantworten. Die Richter sprachen nun eine zweijährige Bewährungsstrafe gegen den Fußballer aus.

(SH) - Eine zweijährige Haftstrafe, die unter der Auflage, dass er das Opfer finanziell entschädigt, zur Bewährung ausgesetzt wird, sowie eine Geldbuße in Höhe von 5.000 Euro. So lautete am Donnerstag in erster Instanz das Urteil gegen Daniel da Mota.

Der Fußballer hatte sich wegen Abus de faiblesse vor Gericht verantworten müssen ...