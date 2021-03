Bewährung für Lastwagenfahrer nach tödlichem Unfall

Im Januar 2018 wurde ein Landwirt auf dem Gelände seines Bauernhofs von einem Lastwagen erfasst. Der Fahrer wurde nun verurteilt.

Ein Rangiermanöver eines Lastwagenfahrers endete am 31. Januar 2018 tödlich. Auf dem Gelände eines Bauernhofs in Roedt wurde an jenem Mittwochmorgen ein 68-jähriger Landwirt am vorderen Bereich des Fahrzeuges erfasst. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb noch am Unfallort.

Der Lastwagenfahrer, der an jenem Morgen auf dem Hof Tiere aufladen sollte, musste Ende Februar vor Gericht verantworten ...