(jag) - 590.667 Einwohner zählte Luxemburg am 1. Januar dieses Jahres. Laut STATEC haben 48 % der Einwohner einen ausländischen Pass. Unter den 170 in Luxemburg lebenden Nationalitäten sind die Portugiesen mit 16,4 Prozent am stärksten vertreten, vor den Franzosen (7,5%) und den Italienern (3,6%).

Insgesamt stieg die Einwohnerzahl innerhalb eines Jahres um 11.159 Einheiten. Sowohl die Geburten als auch die Einwanderung trugen zum Bevölkerungswachstum bei. Insgesamt stieg auch den Anteil der ausländischen Bevölkerung zu Beginn dieses Jahres von 46,7 Prozent Anfang 2016 auf 47,7 Prozent. So wurden denn nur 52,3 Prozent der Einwohner auch in Luxemburg geboren.



Zwischen 2009 und 2016 haben insgesamt 38.266 Einwohner die luxemburgische Nationalität erlangt. Alleine im Jahre 2016 waren es wegen der angepassten Gesetzgebung mehr als 7.000.

In elf Gemeinden überwiegen Nicht-Luxemburger



Die Immigration sorgt vor allem für eine Verjüngung unserer Gesellschaft, so ist der Anteil der älteren Menschen bei den Luxemburgern höher als bei den Nicht-Luxemburgern.

Was die Einwohnerzahl der Städte anbelangt, so liegt Luxemburg-Stadt mit 114.303 Einwohnern vor Esch/Alzette (34.378), Differdingen (25.402) und Düdelingen (20.480).

In elf Gemeinden hat die Zahl der Nicht-Luxemburger bereits die der Luxemburger übertroffen. Es sind dies allen voran Luxemburg-Stadt ( 70,7%), Strassen (61,6%), Esch/Alzette (57,2%) und Differdingen (55,9%).