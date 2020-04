Seit dem Ende der vergangenen Woche befinden sich in der Haftanstalt in Schrassig einige Gefangene im Hungerstreik. Grund zur Beunruhigung gibt es nicht.

Beunruhigung wegen Corona-Pandemie: Häftlinge im Hungerstreik

Seit dem Ende der vergangenen Woche befinden sich in der Haftanstalt in Schrassig einige Gefangene im Hungerstreik. Grund zur Beunruhigung gibt es nicht.

(dpa/SH) - Mit einem Hungerstreik wollen Strafgefangene in der Haftanstalt in Schrassig auf ihre Situation in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hinweisen und Haft-Unterbrechungen oder vorzeitige Entlassungen durchsetzen. Am Wochenende hatte ein Häftling mit einem Video in den sozialen Netzwerken auf die Forderungen aufmerksam gemacht. Er sprach von einer friedlichen Bewegung.

Derzeit seien noch rund 20 von anfangs gut 40 Insassen im Hungerstreik, sagte der Direktor Gefängnisverwaltung. Sie hätten gelesen, dass wegen der Corona-Krise manche Gefängnisse bestimmten Häftlingen Haft-Unterbrechungen gewähren wollten. „Und das möchten sie auch haben“, sagte Legil.

Unruhen in Schrassig: Häftlinge stellen Forderungen Nach den Unruhen am Mittwochabend: Häftlinge stellen Forderungen wegen Corona-Einschränkungen.

Im Gefängnis in Schrassig gibt es bislang keinen bestätigten Fall von Covid-19. „Wir hatten auch noch keinen Verdachtsfall“, so Legil. Seit Wochen gelten strikte Maßnahmen, um zu verhindern, dass sich das Virus im Gefängnis ausbreitet. Besuche sind bis auf Weiteres ausgesetzt und durch Videotelefonate ersetzt. Jeder Neuzugang kommt zunächst in Quarantäne. Auch das Personal ist ausschließlich mit Schutzmasken und Handschuhen unterwegs.

Polizeieinsatz nach Unruhen

Der Hungerstreik hatte Ende vergangener Woche begonnen. Zuvor hatte es wegen Unruhen bereits einen Einsatz der Spezialeinheit im Gefängnis gegeben. Die Insassen hatten Forderungen im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie gestellt. Dazu gehörten die Lockerung von Besuchs- und Kontaktverboten sowie vorzeitige Haftentlassungen. Das Justizministerium hatte dies abgelehnt.

Legil geht davon aus, dass der Hungerstreik in den nächsten Tagen beendet werde. Die betroffenen Personen würden täglich ärztlich untersucht. Die Lage sei aber nicht beunruhigend, sagte er.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.