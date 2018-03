Wegen Bettwanzenbefall wird die Cinémathek in der Hauptstadt einen Monat lang geschlossen. Ein Spezialunternehmen soll den Schädlingen den Garaus machen.

Bettwanzen in der Cinémathek

Die hauptstädtische Cinémathek wird für einen Monat geschlossen. Grund sind Bettwanzen, die sich in den Sitzen ausgebreitet haben. Die Bisse der Insekten können mehr oder weniger heftige allergische Reaktionen hervorrufen, in seltenen Fällen können die Tiere auch Krankheiten übertragen.

Cimex lectularius, die gemeine Bettwanze. Foto: Wikimedia/CDC/Public Domain

Im November vergangenen Jahres war das Kinépolis in Thionville ebenfalls mit dem Problem konfrontiert. Um die Tiere zu beseitigen, bleibt entweder eine Behandlung mit Insektizid, wobei die Larven diese meist überstehen. Als Alternative bleibt eine thermische Behandlung. Dabei werden die Sitze entweder auf unter -18 Grad herunter gekühlt oder der Stoff wird mit Dampf auf über 90 Grad erhitzt. Die Stadt Luxemburg hat sich für dieses Verfahren entschlossen.



Ein Spezialunternehmen soll den Insekten mittels einer thermischen Behandlung der Sitze den Garaus machen, was aber einen Monat dauern kann. So lange fallen sämtliche Vorführungen in dem Kinosaal aus.