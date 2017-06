(str) - Am Montag ist ein Feuer an der Baustelle der neuen "Maison relais" in Bettendorf ausgebrochen. Flammen loderten kurz nach Mittag aus dem Dach des Gebäudes.



Die Feuerwehren aus Bettendorf, Diekirch und Ettelbrück sind vor Ort im Einsatz.



Die E19 ist im Ortseingang von Bettendorf wegen der Löscharbeiten blockiert. Der Automobile Club ruft Autofahrer dazu auf, den Ort des Geschehens zu meiden.



Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.