(str) - Auch mehr als 30 Stunden nachdem der Brand im Neubau der "Maison Relais" in Bettendorf ausgebrochen ist, gibt es für die örtliche Feuerwehr noch immer keine Entwarnung. Am Dienstagabend musste sie erneut ausrücken.

Kurz vor 13 Uhr war am Montag eine Rauchentwicklung im hölzernen Dachgebälk des neuen Gebäudes bemerkt worden, das kurz vor der Fertigstellung stand. Doch dann bereiteten die Flammen sich rasend schnell unter der Zinkverkleidung des Gebäudes aus.



Mit einem Großaufgebot waren Feuerwehrkräfte aus Diekirch, Ingeldorf, Tandel, Ernztal und Ettelbrück angerückt. Gemeinsam mit den Einheiten aus Bettendorf waren sie gezwungen Löcher in die Fassade und das Dach zu schlagen, um die Brandnester zu bekämpfen.



Isoliermasse schwer zu löschen



Die Schwierigkeit liegt bei der hohen Dichte der Isoliermasse zwischen der Zinndecke und dem Holzstruktur des Daches. Die Hitze wird gespeichert und die Glutnester sind mit Löschmitteln nur schwer zu erreichen.



Der Einsatz wurde am Dienstagmittag gegen 12 Uhr mit der Aussicht auf erheblichen Sachschaden abgeschlossen. Doch für die Feuerwehr war die Ruhe nur von kurzer Dauer.



Gegen 18.15 Uhr wurde am Dienstagabend erneut Alarm ausgelöst. Wieder war eine Rauchentwicklung am Brandort aufgetreten. Das Feuer hat sich in der Isolierung neu entfacht. Mit Motorsägen schnitten Einsatzkräfte aus Bettendorf und Diekirch deshalb am Abend die Metallverkleidung des Anbaus weiter auf.



Parallelen zu Brand in Ettelbrück



Der Brand in Bettendorf erinnert an ein Feuer im Juli 2016 in Ettelbrück. Damals waren mehr als 50 Löschkräfte tagelang im Einsatz um ein Feuer in der Dachisolierung eines Mehrfamilienhauses in der Rue Prince Henri zu bekämpfen.

Am Ende war das gesamte Gebäude aufgrund des vielen Löschwassers unbewohnbar geworden.