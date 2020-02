14 Anbieter werden in den Komplex einziehen. Vom Lebensmittelladen über ein Fitnessstudio bis hin zur Bank.

Bettemburg: "Shopping Park" öffnet am 28. Februar

Diana HOFFMANN 14 Anbieter werden in den Komplex einziehen. Vom Lebensmittelladen über ein Fitnessstudio bis hin zur Bank.

An der Adresse 235 Route de Luxembourg am Eingang von Bettemburg, wo sich früher mehrere große Lagerhallen befanden, wird zurzeit emsig gearbeitet. Kein Wunder, ist das Projekt doch bereits um etwa ein halbes Jahr in Verzug. Doch in genau sieben Tagen, am 28. Februar, ist es so weit. Dann eröffnet an dieser Stelle, unweit der Düdelinger Autobahn A 3, das Einkaufszentrum mit dem Namen „Shopping Park“.



Es wird zu einem der größten in der Umgebung zählen - zumindest in Sachen Angebot. Denn, neben einem Lebensmittelladen wird es in dem Lokal neun weitere Geschäfte sowie ein Fitnesszentrum geben. Davor befindet sich ein weiteres kleines Gebäude, wo ein Bäcker und eine Bank ihren Betrieb aufnehmen werden.

Insgesamt zählt der neue Komplex 14 Anbieter. Auffällig ist, dass es sich bei vielen um die gleichen handelt, die Ende vergangenen Jahres und Anfang diesen Jahres im Zuge der Trambaustelle ihren Platz in der Industriezone in Howald räumen mussten.



Die offizielle Eröffnung wird aber erst am 28. März stattfinden. Dies wohl, da rund um das Einkaufszentrum noch einige Arbeiten abgeschlossen werden müssen. Der Parkplatz ist jedoch fertiggestellt und es stehen den Besuchern 264 Stellplätze zur Verfügung.