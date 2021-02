In einem Naturschutzgebiet ist am Donnerstagmorgen eine Blockhütte in Flammen aufgegangen. Die Kriminalpolizei untersucht die Brandursache.

Bettemburg: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

(str) - „Schlechte Nachrichten“, beginnt ein Facebook-Post der Natur&Ëmwelt-Sektion Bettemburg-Monnerich-Roeserbann am Donnerstagvormittag. „Heute Morgen ist unser Chalet im Bongert Altenhofen komplett abgebrannt“.

Auf LW-Nachfrage bestätigt die Polizei den Brand eines Blockhauses auf der Anlage mit dem örtlichen Naturentdeckungspfad unweit der Autobahn A3. Bereits kurz nach 9 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, knapp eine Stunde später auch die Sicherheitskräfte.

Feuerwehrkräfte aus Bettemburg und Düdelingen hatten den Brand zwar schnell unter Kontrolle, zunächst aber Mühe, ihn komplett zu löschen.

Die Brandabteilung der Kriminalpolizei wurde mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung befasst.





