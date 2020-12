In der vergangenen Gemeinderatssitzung in Bettemburg war bekannt geworden, dass Christine Doerner (CSV) aus dem Schöffenrat austritt. Nun wurde bekannt, wer ihre Nachfolge übernehmen wird.

Bettemburg: Jans folgt auf Doerner im Schöffenrat

(na) - Nach dem Rücktritt von Christine Doerner (CSV) aus dem Bettemburger Schöffenrat haben die drei Koalitionsparteien CSV, Déi Gréng und DP sich auf die Kandidatur von Jean Marie Jans (CSV) als ihr Nachfolger geeinigt.

Er wird unter anderem das Ressort Soziales, aber auch das der Gemeindefinanzen übernehmen. Dies hat die Gemeinde am Mittwoch in einer Stellungnahme mitgeteilt.

Gemeinde Bettemburg: Gratis Masken für Senioren Im Gemeinderat von Bettemburg wurde entschieden, Masken an die Senioren zu verteilen. Schöffin Christine Doerner erklärte ihren Rücktritt.

Jans ist Informatiklehrer in der hauptstädtischen Ecole de commerce et gestion (ECG). Er hat auch bereits Kurse an der Universität von Luxemburg gegeben. Bevor er Schöffe wird, muss er noch von der Innenministerin vereidigt werden.

