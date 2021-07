Am Samstag wurde in Bettemburg wieder gelacht, getanzt und gestaunt. Die 11. Ausgabe der „Nuit des Merveilles“ war ein voller Erfolg.

Lokales 59

Bettemburg

Die „Nuit des Merveilles“ einmal anders

Alain PIRON Am Samstag wurde in Bettemburg wieder gelacht, getanzt und gestaunt. Die 11. Ausgabe der „Nuit des Merveilles“ war ein voller Erfolg.

(A.P.) - Nach einem Jahr Zwangspause wegen der Corona-Pandemie, lud die Gemeinde Bettemburg am Samstag zur 11. Ausgabe der „Nuit des Merveilles“ in den Schlosspark nach Bettemburg ein. Wo sich einst über 10.000 Besucher tummelten, um die zahlreichen Spektakel mitzuerleben, wurden dieses Jahr insgesamt nur 600 Gästen in zwei Gruppen am Nachmittag und spätem Abend den Einlass gewährt, um den Corona-Auflagen gerecht zu werden.

In einem wesentlich kleineren Rahmen fand die „Nuit des Merveilles“ statt, die sich dieses Jahr nur auf den Schlosspark beschränkte anstatt wie in den vergangenen Jahren bis hin zum Kirchplatz und umliegenden Straßen streckte. In Zusammenarbeit mit Gemeindearbeitern, Sicherheitskräften, der Polizei aus Bettemburg und dem Réiserbann sowie Personal aus dem Feuerwehrzentrum CIBETT, konnten die Besucher, die keinen gültigen Corona-Test hatten, sich an Ort und Stelle testen lassen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Die Künstler "iSi & Là" beeindruckten ihr Publikum ohne viele Worte. Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Künstler "iSi & Là" beeindruckten ihr Publikum ohne viele Worte. Foto: Alain Piron Die aus Frankreich angereiste Gruppe Bakhus versetzte die Besucher in Staunen. Foto: Alain Piron Die aus Marseille stammende Akrobatengruppe Cahin-Caha mit ihrer Darbietung "Petite nuit au lit". Foto: Alain Piron Die aus Marseille stammende Akrobatengruppe Cahin-Caha mit ihrer Darbietung "Petite nuit au lit". Foto: Alain Piron Marc Strasser, alias Jonn Happi, wusste mit seiner Streetshow sein Publikum zu begeistern. Foto: Alain Piron Marc Strasser, alias Jonn Happi, wusste mit seiner Streetshow sein Publikum zu begeistern. Foto: Alain Piron

Nur vier Gruppen von Künstlern trugen dieses Jahr zur Unterhaltung auf den Wiesen des Schlossparks bei. Während Jonn Happi, ein luxemburgischer Unterhaltungskünstler aus dem Norden des Landes, die Zuschauer mit seinen Darbietungen zum Lachen brachte, versetzten die Akrobatengruppen „Bakhus“ und „Cahin-Caha“, sowohl die großen wie auch kleinen Zuschauer in Erstaunen.

So schön kann Freude über Live-Musik sein Im Amphithéâtre des Fonds du Kirchberg rockt Luxemburgs Jugend. Eine Bilderreportage.

Sehr gelacht wurde auch beim musikalischen Clown-Duo „iSi et Là“, die ohne Worte dafür aber mit viel Mimik, Gestik, Klamauk und Slapstick zu begeistern wussten. Im Innenhof des Bettemburger Schlosses konnten man sich bei verschiedenen Foodtrucks stärken. Neben Hamburger und Pommes Frites gab es auch Crêpes mit Schokolade. Für die musikalische Untermalung sorgte die belgische Formation „Miro Swing“ deren Musik trotz abendlicher Regenschauer zum Tanzen einlud.

53 Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron Die 11. Ausgabe der Nuit des Merveilles 2021 in Bettembourg. Foto: Alain Piron





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.