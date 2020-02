Bettemburg bekommt einen "Shopping Park"

Ab Freitag warten am Bettemburger Ortsausgang, Richtung Liwingen, 14 Geschäfte auf Kunden. Sowohl die Gemeinde als auch der lokale Geschäftsverband sehen das neue Einkaufszentrum als positiv an.

Für ihren Märchenpark ist die Gemeinde Bettemburg weit über ihre Grenzen bekannt. Nun erhält sie zusätzlich einen „Shopping Park“. So zumindest lautet der Name des Geschäftsensembles, das am Standort der ehemaligen Parapresse, am Ortsausgang Richtung Liwingen, entstanden ist.

Elf Geschäfte, eine Bankfiliale, eine Bäckerei und ein Fitnessstudio sind dort, unweit der Autobahnauffahrt der A 3, entstanden und dürften am Freitag erste Kunden empfangen, lässt die beauftragte Kommunikationsfirma wissen ...