In einem Waldstück zwischen Bettemburg und Abweiler wurde Sperrmüll auf illegaler Weise entsorgt. In einem Post auf Facebook bittet die Administration de la nature et des forêts jeden, der wichtige Hinweise dazu hat, sich zu melden.

Bettemburg/Abweiler: Illegale Sperrmüll-Entsorgung im Wald

Rosa CLEMENTE

Matratzen, Kissen, Möbelstücke aus Holz: An einem Ort im Wald zwischen Bettemburg und Abweiler haben Unbekannte dieser Tage illegal ihren Sperrmüll entsorgt.

In einer Veröffentlichung auf dem sozialen Netzwerk Facebook bittet die Naturverwaltung nun um Hilfe. Zeugen, die wichtige Hinweise zu dem oder den mutmaßlichen Täter(n) haben, sollen sich bei der Administration de la nature et des forêts unter der E-Mail-Adresse infractions@anf.etat.lu melden.





In ihrem Post unterstreicht die Naturverwaltung: "Auch wenn die Recycling-Zentren derzeit wegen des Covid-19-Virus geschlossen sind, ist es noch immer nicht erlaubt seinen Abfall in der Natur zu entsorgen."

