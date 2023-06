Die Spitzenkandidaten für die Nationalwahlen analysierten am Wahltag die Resultate. Nur Xavier Bettel konnte sich dabei völlig zufrieden zeigen.

Spitzenkandidaten

Bettel sieht DP als Wahlgewinner

Die Spitzenkandidaten für die Nationalwahlen analysierten am Wahltag die Resultate. Nur Xavier Bettel konnte sich dabei völlig zufrieden zeigen.

(TJ) - Die Gemeindewahlen gelten in diesem Jahr auch als Barometer für die anstehenden Nationalwahlen, selbst wenn in manchen Gemeinden aufgrund lokalpolitischer Ereignisse deutliche Abweichungen von generellem Trend auftreten. In einer sogenannten „Elefantenrunde“ bei RTL verteidigten am Sonntagabend die Spitzenkandidaten der großen Parteien die jeweiligen Resultate ihrer Parteien.

DP legt landesweit leicht zu In Bad Mondorf und in Bartringen stellen die Liberalen die absolute Mehrheit.

Premier Xavier Bettel zeigte sich hocherfreut über die Resultate. Die DP habe in fast allen Gemeinden zulegen können und blicke nicht ohne Stolz auf einige absolute Mehrheiten. Auch das Resultat von Familienministerin Corinne Cahen (Drittgewählte hinter Polfer und Goldschmidt) erfreut den Regierungschef, der überzeugt ist, dass Cahen ihr Ministeramt abgeben wird, um sich im Schöffenrat einbringen zu können.

„Immerhin 20 Prozent“

Der CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden verweist auf einige wichtige Erfolge, was aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die christlich-soziale Volkspartei etwa in Echternach, Petingen und Ettelbrück Verluste einstecken musste. Dass seine Partei in der Hauptstadt weiterhin mit der DP koalieren will, bestätigt Frieden. Immerhin hätten 20 Prozent der Hauptstadtbürger für die CSV gestimmt. Dass in vielen Gemeinden Themen wie Sicherheit und Wohnungsbau im Wahlkampf eine große Rolle spielten, ist für den Spitzenkandidaten der größten Oppositionspartei auf Versäumnisse der Regierung zurückzuführen.

LSAP gewinnt im Süden ihre Hochburgen zurück Die Strategie, auf junge Leute zu setzen, hat sich ausgezahlt, sagt Francine Closener.

Sam Tanson von Déi Gréng findet dies befremdlich. Bei den vorigen Gemeindewahlen habe die CSV darauf bestanden, in den Schöffenrat einzuziehen, weil sie sich als Wahlgewinner gesehen habe, diesmal sei sie der große Verlierer und wolle dennoch die Koalition mit der DP weiterführen. Tanson zeigt sich - mit Ausnahme von Differdingen - allgemein zufrieden.

Paulette Lenert freut sich, dass der LSAP in Esch/Alzette ein gutes Resultat gelang, generell sieht sie die Resultate nüchtern.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.