Am frühen Samstagmorgen gerieten in Rodange ein paar Streithähne an einer Tankstelle aneinander. Gefährlich wurde es, als einer der Beteiligten mit seinem Auto auf die Gegenpartei zufuhr.

Betrunkener Streit an der Tankstelle

Tom RUEDELL Am frühen Samstagmorgen gerieten in Rodange ein paar Streithähne an einer Tankstelle aneinander. Gefährlich wurde es, als einer der Beteiligten mit seinem Auto auf die Gegenpartei zufuhr.

In Rodange gerieten am frühen Samstagmorgen ein paar Streithähne an einer Tankstelle aneinander. Einer der Beteiligten wollte es wohl nicht bei einer verbalen Auseinandersetzung belassen, sondern setzte sich in sein Auto, fuhr um die Zapfsäulen herum und auf bedrohliche Art und Weise auf die Gegenpartei zu. Die auf diese Weise attackierten Personen brachten sich hinter mehreren Eisenpollern in Sicherheit.

Beim Erscheinen der Polizeistreife stellte sich heraus, dass der Fahrer des um die Säulen fahrenden Autos unter Alkoholeinfluss stand. Er musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.