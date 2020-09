Nachdem ein alkoholisierter Fahrer einen geparkten Polizeiwagen rammte und stark beschädigte, nahmen einige Beamte die Verfolgung zu Fuß auf.

Betrunkener rammt Polizeiauto und begeht Fahrerflucht

(SC) - Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilt, wurde am Samstag gegen 23 Uhr ein Polizeifahrzeug in der Route de Kayl in Düdelingen schwer beschädigt, als ein betrunkener Fahrer den geparkten Wagen rammte. Die Beamten befanden sich im Inneren eines Lokals, als der alkoholisierte Fahrer mit seinem Auto gegen den Seitenspiegel des Polizeiwagens stieß und sich prompt aus dem Staub machte.

Die Streife des Kommissariats Düdelingen musste ihre Kontrolle unterbrechen und nahm die Verfolgung teils zu Fuß, teils mit einem Dienstwagen auf. In der Rue de l'Etang konnte der flüchtige Fahrer schließlich gestoppt werden. Es wurde ein Protokoll ausgestellt und der Führerschein des Betrunkenen wurde eingezogen.

