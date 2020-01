Am Montagmorgen wurde ein betrunkener Mann auf den Tramschienen in Kirchberg vorgefunden. Ein Passant konnte ihn schließlich in Sicherheit bringen.

Betrunkener Mann hält Nickerchen auf Tramschienen

(SC) - Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, wurde den hauptstädtischen Beamten am Morgen um kurz nach 7 Uhr ein betrunkener Mann gemeldet, der auf der Höhe der Place de l'Europe in Kirchberg auf den Tramschienen liege und nicht fortzubewegen sei.

Vor dem Eintreffen der Polizei gelang es einem Passanten schließlich doch, den Betrunkenen von den Schienen zu holen. Der Mann konnte sich jedoch nicht richtig auf den Beinen halten. Die Beamten fanden den Mann schließlich an der Tramhaltestelle vor.

Da der Mann aufgrund seines Zustandes nicht nur eine Gefahr für sich, sondern auch für andere darstellte, wollten die Polizisten ihn zur Dienstelle mitbringen und ihn in einer Ausnüchterungszelle zu sich kommen lassen. Dieses Vorhaben gestaltete sich jedoch schwieriger als erst gedacht. Der Mann wollte nicht freiwillig mitgehen und widersetzte sich den Polizisten, wurde ihnen gegenüber ausfällig.

Daraufhin immobilisierten die Beamten den Betrunkenen kurzerhand und brachten ihn für eine medizinische Untersuchung ins Krankenhaus. Auf der Fahrt wurde der Mann jedoch nur aggressiver - er verpasste einem der Beamten einen Schlag ins Gesicht. Auch die Beleidigungen und Drohungen setzten sich auf der Fahrt fort. Der Mann wurde letztendlich in Passagearrest untergebracht und es wurde Strafanzeige gegen ihn erstellt.

Betrunkener Fahrgast will Bus nicht verlassen

Am Sonntag alarmierte ein Busfahrer im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gegen 11 Uhr die Polizei, nachdem ein betrunkener Fahrgast sich geweigert hatte, den Bus zu verlassen.

Vor Ort konnten die Beamten den Mann schließlich doch überreden, aus dem Bus auszusteigen. Vor der Bustür benahm sich der Betrunkene weiterhin daneben. Er pöbelte und schrie Passanten an, weswegen die Beamten sich schließlich entschieden, ihn in Passagearrest mitzunehmen. Dort konnte der Mann sich in Ruhe ausnüchtern.

Rund drei Stunden später gab es im hauptstädtischen Bahnhofsviertel einen weiteren Polizeieinsatz. Den Beamten wurde ein randalierender Mann in der Nähe einer Wirtschaft in der Straße Dernier Sol gemeldet, der dort Steine gegen ein Gebäude schleuderte. Vor Ort fanden die Polizisten den Mann torkelnd und schreiend vor. Auch er wurde in Passagearrest untergebracht.