Betrunkener Mann bedroht Ehefrau und Beamte mit Schrotflinte

Die Polizei musste in zwei Fällen von häuslicher Gewalt ausrücken, bei der die Opfer mit Waffen bedroht und gar verletzt wurden.

(SC) - Am Samstagabend kam es gegen 23.30 in Heisdorf zu einem bedrohlichen Vorfall. Ein stark alkoholisierter Mann bedrohte seine Frau mit einem Schrotgewehr. Der Frau gelang allerdings die Flucht und sie nutzte die Gelegenheit, die Polizei über ihre Notlage in Kenntnis zu setzen.

Als die Beamten die Wohnung betraten, wurden sie vom Ehemann mit einer geladenen und zudem entsicherten Waffe empfangen. Glücklicherweise konnte der Mann schnell immobilisiert und die Waffe sichergestellt werden, sodass es nicht zu einem Schusswechsel kam.



Der Betrunkene wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und wurde bereits am Sonntagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Beamte große Mengen an Munition, sowie ein doppelläufiges Jagdgewehr mit Zielrohr. Das Waffenarsenal des Mannes wurde daraufhin beschlagnahmt.

Einen ähnlichen Fall der häuslichen Gewalt gab es am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in Bondorf. Auch hier kam es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung. Eine Frau stach ihren Partner in die Brust und verletzte ihn dabei, sodass er vom Notarzt vor Ort versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Opfer befand sich durch seine Verletzungen glücklicherweise zu keinem Moment in Lebensgefahr.

Die Frau wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch festgenommen und am Montagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Ermittlungen wurden eingeleitet.