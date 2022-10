Bei einer Polizeikontrolle im saarländischen Perl ertappten die Beamten gleich zwei alkoholisierte Autofahrer, darunter einen Luxemburger.

Nach Polizeikontrolle

Betrunkener Luxemburger wird von betrunkenem Freund abgeholt

Bei einer Polizeikontrolle im saarländischen Perl ertappten die Beamten gleich zwei alkoholisierte Autofahrer, darunter einen Luxemburger.

(dme) - Die Polizei im saarländischen Perl hielt am Sonntagabend im Rahmen einer Alkoholkontrolle einen luxemburgischen Autofahrer an, dessen Test mit 1,56 Promille auch sofort eindeutig ausfiel. Das berichtet die Polizei Merzig in einer Pressemitteilung.

Der Fahrer wurde anschließend zur Polizeidienststelle Merzig gebracht und von dort zur amtlichen Feststellung des Blutalkohols in die nahegelegene Klinik in Merzig. Die Blutprobe bestätigte den Alkoholpegel, die Weiterfahrt wurde dem Luxemburger untersagt sowie sein Führerschein einbehalten.

„Schon ein Glas Alkohol kann schwere Folgen für das Kind haben“ Eine neue Kampagne soll auf Gefahren von Alkohol in der Schwangerschaft hinweisen. Dieser kann nämlich schwerwiegende Schäden verursachen.

Der Luxemburger rief einen Bekannten an, der ihn abholen sollte. Als dieser zunächst fälschlicherweise das Polizeipräsidium ansteuerte, rammte er beim Rückwärtseinparken auf dem Besucherparkplatz eine Straßenlaterne. Anschließend fuhr er weiter zur Klinik, wo sein Bekannter auf ihn wartete.



Bevor das Duo zur Heimfahrt aufbrechen konnte, stellten die Polizeibeamten fest, dass auch der Bekannte des Luxemburgers stark alkoholisiert war. Ein im Krankenhaus durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,88 Promille. Somit wurde auch der Führerschein des Bekannten sichergestellt. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Wie beide im Endeffekt nach Hause gekommen sind, ist nicht bekannt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.