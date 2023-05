Die Polizei hatte in der Nacht mit mehreren betrunkenen Fahrern zu tun. In Leudelingen wurde ein Tuningtreffen aufgelöst.

Aus dem Polizeibericht

Betrunkener Fahrradfahrer muss Führerschein abgeben

Die Polizei hatte in der Nacht mit mehreren betrunkenen Fahrern zu tun. In Leudelingen wurde ein Tuningtreffen aufgelöst.

In Limpertsberg wurde der Polizei gegen 2.15 Uhr in der Nacht auf Donnerstag ein verunfallter Fahrradfahrer gemeldet. Offenbar hatte der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war gestürzt, wobei er sich am Kopf verletzt hatte. Der Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten und der Führerschein wurde eingezogen. Der Mann wurde zur medizinischen Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Mit Polizeifahrzeug kollidiert

Gegen 3.30 Uhr fuhr in Luxemburg-Clausen ein Auto auf einen Streifenwagen der Polizei auf. Wie der Alkoholtest bestätigte, stand der Fahrer unter übermässigem Alkoholeinfluss. Der Führerschein wurde eingezogen und Protokoll erstellt. Es blieb beim leichten Materialschaden.

Alkoholtest abgelehnt

Bei einer Streifenfahrt auf einem Parkplatz in Luxemburg-Stadt kam Polizeibeamten ein Fahrzeug entgegen, dessen Fahrer sichtlich Schwierigkeiten hatte, das Fahrzeug zu steuern und nahezu mit dem Polizeiauto kollidiert wäre. Der Fahrer lehnte den Alkoholtest ab, woraufhin der Führerschein eingezogen wurde.

Schlangenlinien auf der Autobahn

Auch auf der Autobahn A7 verweigerte eine Fahrerin den Alkoholtest, nachdem der Polizei zuvor gemeldet wurde dass das Fahrzeug der Dama in Schlangenlinien über die Autobahn gesteuert wurde und das Verhalten der Fahrerin beim Eintreffen der Polizei deutlich auf einen übermäßigen Alkoholkonsum hinwies. Der Führerschein wurde eingezogen und es wurde Protokoll erstellt. Das Auto wurde abgeschleppt.

Zwei weitere Führerscheine eingezogen

In Hollerich stoppten Polizeibeamte gegen 5 Uhr ein Fahrzeug, das aufgrund des Fahrstils aufgefallen war. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht auf Fahren unter Alkoholeinfluss, der Alkoholtest verlief positiv. Der Führerschein wurde eingezogen und es wurde Protokoll erstellt. Ein weiterer Führerschein wurde in der Nacht in Diekirch eingezogen.

Tuningtreffen

In der Nacht wurden der Polizei mehrfach laute und gefährliche Manöver in Leudelingen gemeldet. Vor Ort konnten Beamte rund 100 Fahrer mit teilweise stark modifizierten Autos antreffen. Mehrere stark umgebaute Wagen wurden aufgrund der Änderungen einer Kontrolle unterzogen. Ein Fahrer wurde wegen ihres gefährlichen Fahrstils protokolliert.



