Der Busfahrer konnte seine Fahrt daraufhin nicht mehr fortsetzen. Auch in Büderscheid sorgte ein Betrunkener für Unruhe.

In Ettelbrück

Betrunkener Fahrgast geht auf Busfahrer los

Der Busfahrer konnte seine Fahrt daraufhin nicht mehr fortsetzen. Auch in Büderscheid sorgte ein Betrunkener für Unruhe.

(jt) - In Ettelbrück ist am Freitagmittag ein Busfahrer von einem Fahrgast attackiert worden. Der betrunkene Passagier verpasste dem Busfahrer mehrere Schläge, woraufhin dieser nicht mehr in der Lage war, seine Fahrt fortzusetzen. Das berichtet die Polizei am Samstag.

Der Angreifer wurde von Zeugen festgehalten und der Polizei übergeben. Er musste die Nacht im Passagearrest verbringen. Der Vorfall geschah um 12.45 Uhr an der Place de la Gare in Ettelbrück.



In Büderscheid sorgte am Freitag ebenfalls ein Betrunkener für Aufsehen. Der Mann war kurz vor 20 Uhr mit seinem Auto in der Rue de Bastogne unterwegs, als ihn ein Zeuge wohl wegen seines Fahrstils bei der Polizei meldete. Die Beamten konnten den alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Sein Führerschein wurde infolge des positiven Alkoholtests eingezogen.

In der Stadt Luxemburg erwischte die Polizei am Freitagnachmittag einen Autofahrer ohne Führerschein. Der Mann hatte gegen 17.54 Uhr in der Rue du Fort Neipperg eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen angefahren. Bei der Klärung der Umstände stellte sich heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrberechtigung war. Der Fahrer wurde protokolliert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.