In der Nacht auf Samstag zog die Polizei zwei betrunkene Fahrer aus dem Verkehr. Außerdem wird nach Zeugen eines Fahrradunfalls gesucht, der sich vergangene Woche in Foetz ereignete.

Betrunkener Fahrer verursacht beinahe Unfall mit Polizeiwagen

(SC) - In Esch/Alzette kam es in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr beinahe zu einem Unfall, nachdem ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit an einem Dienstwagen des Kommissariats Esch vorbeiraste.

Mersch: Laster fährt gegen eine Mauer Gegen 14.25 Uhr kam es in Mersch zu einem Unfall auf der Höhe des Nationalen Literaturarchives.

Laut Polizeibericht wurde der Wagen gestreift, die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Der flüchtige Fahrer reagierte zunächst jedoch nicht auf das Blaulicht und die Sirenen der Beamten. Auf der Höhe der Terres Rouges konnte der Fahrer schließlich doch gestoppt werden. Ein Alkoholtest ergab, dass der Fahrer betrunken war. Er wurde aus dem Verkehr gezogen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugenaufruf nach Fahrradunfall in Foetz

In der Rue du Brill in Foetz wurde im vergangenen Samstag gegen 15.10 Uhr ein Fahrradfahrer angefahren und stürzte. Um die Umstände des Unfalls zu klären, sucht die Polizei nun nach dem Fahrer eines grauen SUV-Geländewagens und nach der Familie, die mit ihrem Auto an der Unfallstelle anhielt, um sich nach dem Wohlbefinden des Fahrradfahrers zu erkundigen.

Auch andere Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt in der Rue du Brill waren und etwas gesehen haben, sind gebeten sich bei der Polizeidienststelle Esch/Alzette unter der Telefonnummer (+352)244-501000 oder per E-Mail (esch-ci-esch@police.etat.lu) zu melden.

Ein Fahrradfahrer in Luxemburg-Stadt (Beispielbild). Foto: Lex Kleren

Zu einem weiteren Unfall mit einem Fahrrad kam es am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr in Bartringen. In der Rue de Leudelange war ein betrunkener Fahrradfahrer mit seinem Zweirad gestützt. Das stellten die Beamten fest, nachdem ihnen der Vorfall gemeldet wurde und sie den Fahrer im Krankenhaus aufgesucht hatten. Sein Führerschein wurde eingezogen.

