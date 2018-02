(vb) – Ganze vier Autos und die Treppe eines Wohnhauses hat ein betrunkener Autofahrer gestern in Petingen demoliert. Die Polizei hatte Mühe, den Mann zu stoppen.

Als der Hausbesitzer, dessen Treppe beschädigt wurde, die Polizei verständigte, machte die sich auf die Suche nach dem Fahrer.

Als die Streife den Autofahrer sah, konnte sie beobachten wie der Fahrer gegen zwei weitere abgestellte Autos stieß. Erneut wollte der Mann seine Fahrt fortsetzen, was aufgrund der starken Beschädigungen am Wagen scheiterte. Die Beamten forderten den Mann auf den Motor abzustellen und auszusteigen. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde ein starker Alkoholeinfluss festgestellt, was ein anschließender Atemlufttest bestätigte.

Die Beamten wollten den Mann im Dienstfahrzeug zum Revier bringen, als dieser das Gleichgewicht verlor und auf den Boden fiel. Da er sich hierbei eine Verletzung zuzog wurde ein Krankenwagen verständigt.

Da es dem Mann nicht möglich war einen weiteren Alkoholtest durchzuführen, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe durchgeführt. Der Führerscheinentzug wurde zugestellt.

Sämtliche Besitzer der beschädigten Fahrzeuge konnten von der Polizei ermittelt und kontaktiert werden.