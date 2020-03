Ein betrunkener Fahrer war in der Nacht zum Sonntag in einen Unfall verwickelt. Die Polizeibeamten hustete er anschließend an.

Betrunkener Fahrer hustet Polizisten an

Ein betrunkener Fahrer war in der Nacht zum Sonntag in einen Unfall verwickelt. Die Polizeibeamten hustete er anschließend an.

(SH) - In der Route d'Esch hatte ein Fahrer am Sonntag gegen 5 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wodurch es zu einer Kollision mit einem abgestellten Fahrzeug gekommen. Zwei weitere Autos wurden ebenfalls beschädigt. Der Alkoholtest und der Drogenschnelltest fielen positiv aus.

Autofahrer flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall In Luxemburg-Stadt ereignete sich am Montag ein Unfall, nachdem ein Autofahrer mitsamt seinen zwei Begleitern vor der Polizei zu flüchten versucht hatte.

Der Fahrer missachtete zudem die Aufforderung der Beamten, einen gewissen Sicherheitsabstand zu halten. Während des Alkoholtests hustete er etwa einem Polizisten absichtlich ins Gericht. Dieses Vorgehen wiederholte er, nachdem der Test positiv ausfiel und fügte dem Husten die Worte "Corona, Corona" hinzu.

Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und muss nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.