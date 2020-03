In der Nacht auf Montag ist ein betrunkener Fahrer in Petingen in seinem Wagen eingeschlafen und behinderte somit den Verkehr.

Betrunkener Fahrer hinter dem Steuer eingenickt

(rc) - Wie die Polizei am Montagmorgen meldet, kam es in der Nacht auf Montag zu einem kuriosen Zwischenfall in Petingen.

Den Beamten wurde kurz nach 23 Uhr ein Mann gemeldet, der angeblich in seinem Wagen hinter dem Steuer eingeschlafen war und das, obwohl er mit dem Auto auf der Fahrbahn stand.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass der schlafende Mann stark alkoholisiert war. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Mann den Ordnungskräften aufgrund einer offenstehenden sechsmonatigen Haftstrafe bekannt war. Zudem bestand gegen den Mann seit längerem ein Fahrverbot.

Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Mann kam zunächst in eine Polizeidienststelle und wurde daraufhin in die Strafvollzugsanstalt nach Schrassig gebracht.