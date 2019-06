Ein Autofahrer brachte durch sein Fahrverhalten eine Polizeistreife in Gefahr während sich ein Einbrecher Zugang zu einem Haus verschaffte, während die Bewohner schliefen.

Betrunkener Fahrer fährt fast Polizeistreife um

Ein Autofahrer brachte durch sein Fahrverhalten eine Polizeistreife in Gefahr während sich ein Einbrecher Zugang zu einem Haus verschaffte, während die Bewohner schliefen.

(SC) - Am Sonntagabend lieferte sich ein betrunkener Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, nachdem er fast eine Polizeistreife umgefahren hatte. Der Fahrer war gegen 23 Uhr auf der Route du Vin in aus Richtung Mertert in Grevenmacher unterwegs als er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und auf die falsche Seite der Straße steuerte.

Betrunkener Mann bedroht Ehefrau und Beamte mit Schrotflinte Die Polizei musste in zwei Fällen von häuslicher Gewalt ausrücken, bei der die Opfer mit Waffen bedroht und gar verletzt wurden.

Währenddessen stand eine Polizeistreife am Rand der Straße. Die Beamten sprachen nach einer Unfallaufnahme mit einer Passantin, als sie plötzlich zur Seite springen mussten, um nicht von dem Wagen des betrunkenen Fahrers erfasst zu werden.



Der Fahrer ignorierte die Aufforderung der Polizei, stehenzubleiben, und machte sich stattdessen in Richtung Kreisverkehr davon - diesmal zumindest auf seiner Fahrspur.

Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. In der Route de Trèves konnte die Polizei den flüchtigen Fahrer letztendlich stoppen und kontrollieren. Der Mann stand klar unter Alkoholeinfluss - ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht der Beamten.

Gegen den Mann wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen und er musste seinen Führerschein noch vor Ort aushändigen.

Einbruch in Niederdonven

In der Nacht von Sonntag auf Montag fand außerdem ein Einbruch in Niederdonven statt. Die Hausbesitzer schliefen, als sich ein Einbrecher über die Terrasse an der Hausrückseite Zugang zu der Wohnung in der Rue Widdem verschaffte.

Nachdem der Einbrecher die Handtasche der Hausbewohnerin gestohlen hatte, machte er sich aus dem Staub. Die Einwohner bemerkten erst am Morgen, dass sie in der Nacht einen ungewollten Besucher in ihrem Haus hatten.

Wenig später wurde die Handtasche in einem Grünschnittcontainer in Niederdonven wiedergefunden - jedoch ohne Bargeld. Es wurde Strafanzeige gestellt.