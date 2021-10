Die Polizei musste in der Nacht mehrfach Führerscheine einziehen. Ein Fahrer war besonders dreist.

Pont Adolphe

Betrunkener fährt über Tramschienen

(TJ) - Die Polizei musste seit dem Mittwochabend mehreren Fahrern das Handwerk legen, beziehungsweise ein Fahrverbot zustellen, weil sie zu tief ins Glas geschaut hatten und anschließend hinter dem Steuer Platz genommen hatten.

Tramschienen als Fahrbahn genutzt

Besonders dreist und gefährlich war ein Mann gegen 2 Uhr in der Nacht zum Donnerstag unterwegs. Er steuerte sein Fahrzeug in verkehrter Richtung über den Pont Adolphe in Richtung Oberstadt. Dabei nutzte er die Tramschienen als Fahrbahn. Eine Polizeistreife stoppte ihn wenig später und stellte erhöhten Alkoholkonsum fest. Er musste sich mit einem Fahrverbot und einer Anzeige abfinden.

Auffällige Fahrweise

Ein anderer Fahrer war bereits gegen 20.30 Uhr auf der Collectrice du Sud wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Polizisten konnten seinen Wagen in Bascharage ausfindig machen und den Mann kontrollieren. Auch er hatte zu viel Alkohol im Blut und musste seinen Führerschein abgeben.

In der hauptstädtischen Rue Dicks fiel gegen 3 Uhr ein Autofahrer auf, sodass die Polizei ihn stoppte. Auch er hatte zu tief ins Glas geschaut. Weil er im Laufe der Kontrolle ausfällig wurde, sehr wenig Kooperationsbereitschaft zeigte und eine Gefahr für sich und Drittpersonen darstellte, wurde er in einer Ausnüchterungszelle untergebracht.

Weitere Führerscheine wurden in Schleif, Givenich und Mersch eingezogen. In allen Fällen müssen die Fahrer mit gerichtlichen Konsequenzen rechnen.

